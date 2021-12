Banhista tenta fugir de ataque de abelhas em Piratininga - Reprodução

Banhista tenta fugir de ataque de abelhas em PiratiningaReprodução

Publicado 26/12/2021 14:43

Rio - Um ataque de abelhas apavorou banhistas, na manhã deste domingo (26), na praia de Piratininga, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O caso aconteceu por volta das 8h no trecho da Avenida Cristóvão Barcelos. O Corpo de Bombeiros de Itaipu foi acionado às 8h45 mas as vitimas já havia sido socorridas.

Em nota, a Prefeitura de Niterói, informou que que três pessoas procuraram atendimento na Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro relatando picadas de abelhas neste domingo. Todas foram medicadas e liberadas. Os agentes da Guarda Municipal que estavam no local durante a ocorrência não ficaram feridos.

A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal foi acionada, através do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), para um caso de ataque de abelhas na Prainha de Piratininga. Os agentes estiveram no local e isolaram, até a dispersão dos insetos, a área ao redor de um terreno particular de onde saíram as abelhas.

Em vídeos gravados no momento do ataque, banhistas aparecem parecendo pela areia tentando se livrar o enxame de insetos. Em alguns momentos, pessoas se aproximam pra tentar ajudar a dispersar as abelhas e socorrer as vitimas.

Confira: