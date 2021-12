Maria Jandimar tinha 39 anos - Arquivo Pessoal

Maria Jandimar tinha 39 anosArquivo Pessoal

Publicado 26/12/2021 14:11 | Atualizado 26/12/2021 14:18

Rio - A Polícia Civil aguarda receber o laudo do Instituto Médico Legal (IML) do exame de necropsia de Maria Jandimar Rodrigues, 39 anos, até a próxima terça-feira, para poder concluir se o procedimento de hidrolipo foi realmente a causa de sua morte. A mulher fez a intervenção estética numa clínica localizada no Carioca Offices, prédio anexo ao Carioca Shopping, na Vila da Penha, Zona Norte da cidade, no último dia 17.O médico Brad Alberto Castrillón Sanmiguel foi o responsável pela procedimento em Maria Jandimar e, em depoimento na 27ª DP (Vicente de Carvalho), responsável pelas investigações, afirmou que a paciente sofria de arritmia cardíaca e que ele não foi informado a respeito.

No entanto, a filha da mulher, Brenda Rodrigues, desmentiu Sanmiguel e negou que sua mãe tivesse o problema de saúde apontado por ele. Os familiares afirmam que a doméstica morreu em decorrência da hidrolipo e acusam o médico de ser o responsável pelo caso.Para concluir a causa da morte e encerrar o inquérito, a distrital aguarda o resultado da perícia feita no IML de São Cristóvão, na Zona Norte. A previsão é que isso ocorra na terça-feira."Foi somente uma estimativa, e não uma conclusão (sobre a data). Essa estimativa está alicerçada na conclusão do IML. Sem o qual é difícil avançar na análise de responsabilidade", explicou o delegado Renato Carvalho, titular da 27ª DP.No último dia 22, técnicos da Vigilância Sanitária do Rio estiveram na clínica onde Maria Jandimar realizou a hidrolipo e constataram que o local não possuía licenciamento sanitário e que estava funcionando de forma irregular. Ao ser questionada, a defesa do médico Brad Alberto Castrillón Sanmiguel disse que pelo fato do seu cliente não ser dono da clínica, ele não tinha conhecimento dessas questões.O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu sindicância para apurar os fatos. Este procedimento corre em sigilo, "seguindo as normas do Código de Processo Ético-Profissional".