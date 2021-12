As equipes da GM-Rio conduziram duas pessoas para delegacia após flagrantes de furto e de porte de drogas para consumo próprio - Divulgação / Guarda Municipal do Rio

Publicado 26/12/2021 17:29

Rio - Equipes da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) realizaram neste final de semana mais uma ação da Operação Verão e prenderam um homem suspeito de furto, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Os agentes ainda conduziram para a delegacia uma pessoa por porte de drogas para consumo e aprenderam um balão de 25 metros.

O furto de um cordão de ouro aconteceu no sábado, na Praia de Copacabana. Os guardas, junto com policiais militares, capturaram o suspeito de cometer o crime e impediram que ele fosse linchado por populares. O homem e a vítima foram conduzidos para a 12ª DP (Copacabana). Após o registro da ocorrência, o suspeito foi encaminhado a uma unidade hospitalar devido aos ferimentos provocados pela tentativa de linchamento.

Já no domingo, equipes da GM realizaram mais duas ocorrências. No início da manhã, agentes do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) apreenderam um balão de cerca de 25 metros que caiu na orla de Copacabana, na altura do Copacabana Palace, junto com a cangalha.

Horas depois, os guardas apreenderam um suspeito por porte de drogas para consumo, no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, também na Zona Sul do Rio. A ação contou com o apoio de um cão do Grupamento de Cães de Guarda (GCG). O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon).