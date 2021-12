Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 26/12/2021 17:14 | Atualizado 26/12/2021 17:36

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, neste domingo, quatro mortes e 51 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 69.408 óbitos e 1.350.843 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h de hoje.



Segundo a secretaria, 1.280.977 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 6,7%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 8,6%.

Ômicron no Rio



cidade do Rio de Janeiro tem 31 casos suspeitos de variante ômicron . A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo, 26, órgão responsável por monitorar os pacientes. Na sexta-feira, 24, A Secretaria Estadual de Saúde iniciou investigação de 43 casos suspeitos no estado, dos quais 28 eram apenas do município do Rio. Agora, as novas suspeitas somam 46 casos totais.

"Todos estão com sintomas leves e em monitoramento", afirmou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro sobre os pacientes da cidade. "As amostras laboratoriais passarão por sequenciamento genético para confirmar ou descartar a ocorrência da variante Ômicron. O resultado deve sair na próxima semana", acrescentou, na nota.