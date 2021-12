O celular da vitima foi recuperado - Divulgação

Publicado 26/12/2021 12:13

Rio - Dois homens não identificados foram presos por policias militares, na madrugada deste domingo (26), por roubo de celulares, no Mútua, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a PM, eles foram encontrados após uma das vitimas conseguir rastrear o aparelho roubado por meio de um aplicativo.

Segundo o relato de militares do 7º BPM (São Gonçalo), a equipe foi abordada por um homem durante patrulhamento na região, informando que havia sido assaltado por outros dois criminosos em um veiculo. A vítima estava com a localização do celular em um app.

Com a endereço, os policiais informaram via rádio a outra equipe para montar um cerco tático e, na altura da Rua Doutor Nilo Peçanha, os suspeitos foram localizados. Os PMs deram ordem de parada aos criminosos, que fugiram atirando contra a viatura. Houve intenso confronto na região e os disparos assustaram moradores, mas ninguém ficou ferido.

A dupla foi parada na Rua José Carvalheira e se rendeu em seguida. No veículo, os militares encontraram cinco celulares roubados, incluindo o da vítima. Os presos foram encaminhados para a 72ª DP (São Gonçalo), onde o caso foi registrado.