Presente de Natal: após um ano parado, o tradicional relógio da Central voltou a funcionar no sábado - Severino Silva/Agencia O Dia

Presente de Natal: após um ano parado, o tradicional relógio da Central voltou a funcionar no sábadoSeverino Silva/Agencia O Dia

Publicado 26/12/2021 14:10

Rio - No alto do Edifício Dom Pedro II, na Avenida Marechal Floriano, o relógio da Central do Brasil sempre foi uma referência em meio à correria de quem circula diariamente na região. Após um ano parado, os ponteiros do icônico símbolo da arquitetura carioca voltaram a marcar a hora certa no sábado de Natal. Depois de uma longa e aguardada manutenção, o equipamento está novamente à disposição dos moradores do Rio.

Construído em 1943, o relógio ocupa cinco andares no Edifício Dom Pedro II. No prédio de 110m, o símbolo se impõe como um guia de quem circula pela cidade. No entanto, o equipamento não costuma receber o tratamento merecido. Nos últimos anos, o tradicional relógio da Central do Brasil foi alvo de pichações e vandalismo.

A construção é imponente. Cada face mede 10m², entre o 21° e 26° andares da torre. Já os ponteiros pesam mais de 400 quilos. Tamanha grandeza exige a devida manutenção. A última reforma foi realizada em 2018, com 'upgrade' de acionamento elétrico, motorização e melhorias do comando geral de engrenagens e dos painéis de controle. O relógio estava parado desde dezembro de 2020.