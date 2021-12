Este ano, o BRT registrou 162 acidentes causados por veículos que invadiram a pista exclusiva - Divulgação

Publicado 26/12/2021 15:04

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, confirmou a colisão de um veículo com um ônibus BRT na manhã deste domingo. O automóvel realizou uma conversão proibida na Avenida das Américas e causou o acidente próximo à estação Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, sentido Alvorada. Não houve feridos.

Os passageiros do articulado que fazia a linha 12 (Pingo D'Água x Alvorada Expresso) foram embarcados em outro BRT do mesmo serviço para seguir viagem. Somente este ano houve 162 acidentes com BRTs causados por veículos que invadiram sua pista exclusiva. Em cada colisão desse tipo um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros.



O BRT Rio faz campanhas permanentes em suas redes sociais, alertando para os perigos da conversão proibida, da invasão da pista exclusiva e do avanço de sinal, e reitera a conscientização necessária por parte de todos - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres - para evitar acidentes.