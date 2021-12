Parque Madureira - Foto: Fábio Costa / Agência O Dia

Parque MadureiraFoto: Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 26/12/2021 15:26 | Atualizado 26/12/2021 15:27

Rio - Agentes da Guarda Municipal do Rio (GM) ajudaram uma turista tailandesa a retornar ao hotel após brigar com o namorado ucraniano no Parque Madureira, Zona Norte do Rio. Os guardas conversaram com ela, que só fala tailandês, por meio do Google Tradutor para ajudá-la a voltar ao hotel. A identidade da turista, de 20 anos, não foi divulgada.

Os agentes da 11ª Inspetoria estavam fazendo o patrulhamento no parque quando a viram perdida no local. Assim que conseguiram identificar o hotel em que estava hospedada, eles a levaram para a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, Zona Sul. Da delegacia, ela foi levada ao hotel em que estava hospedada.