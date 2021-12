SuperVia informou atrasos em trens do ramal Japeri - Agência O Di

Publicado 27/12/2021 07:25 | Atualizado 27/12/2021 10:00

Rio - Passageiros do ramal Japeri da SuperVia enfrentam atrasos na circulação dos trens na manhã desta segunda-feira, 27. Segundo a empresa, o problema ocorre por causa de furtos de cabos nas proximidades da estação, o que tem feito com que os trens precisem operar com intervalos ampliados por medida de segurança. A SuperVia informou que a circulação do ramal foi normalizada por volta das 8h25.



Em nota, a companhia ainda afirma que o controle das composições tem sido feito via rádio e não de forma automática, de modo que maquinistas e passageiros aguardam ordens para circulação. Entre 10h e 15h30 também haverá manutenção da rede aérea entre as estações de Duque de Caxias e Parada de Lucas.

Nas redes sociais, passageiros reclamam da superlotação e do serviço prestado pela empresa. "Que isso, SuperVia, todo dia isso agora? Nova Iguaçu está um caos", escreveu um usuário. "Desde semana passada os mesmos problemas de sempre que nunca são resolvidos. Cadê um plano de ação e um plano de prevenção?", questionou outro.

Que isso @SuperVia_trens , todo dia isso agora ? Nova Iguaçu está um caos. pic.twitter.com/SNEFLF6f1o — Fabricio Souto (@Fabriciosc14) December 27, 2021

@SuperVia_trens vamos aumentar a frota de trens? Tô cansado de todos os dias pegar o japeri cheio,a sociedade paga imposto demais pra ficar pegando trem cheio pq vcs simplesmente não querem fazer uma logística direita. — Cadu Falcão (@cadufalcao7) December 27, 2021