Evento Barba de Molho reúne papais noéis da cidadeFábio Costa / Agência O Dia

Publicado 27/12/2021 12:16 | Atualizado 27/12/2021 15:43

Rio - Os papais noéis se despediram do Rio de Janeiro e, depois de muito trabalho e presentes, "retornaram ao Polo Norte” nesta segunda-feira, 27, quando aconteceu o evento de encerramento do Natal, Barba de Molho, na Tijuca, Zona Norte. A festa é promovida pela Escola de Papai Noel há 15 anos, onde ocorre o tradicional corte das barbas dos trinta papais noéis da cidade. A programação começou com um desfile na Praça Afonso Pena e, em seguida, os bons velhinhos seguiram de volta ao restaurante Caçador para uma macarronada aberta ao público.

Depois do corte das barbas, no final, houve a entrega dos troféus do concurso Oscar Noel aos três melhores papais noéis, eleitos pelos clientes dos shopping centers onde eles trabalharam. “Normalmente, a votação tem três ou quatro mil votos. Esse ano disparou e tivemos 14 mil votos”, contou o papai noel Limachem Cherem, líder do grupo. A votação foi online, através de um link disponibilizado nas redes sociais da Escola de Papai Noel entre o dia 10 e o dia 20 de dezembro.

Celso Tobias, de 59 anos, foi o campeão do concurso de melhor Papai Noel, com 5.024 pontos. “Pela primeira vez eu tiro o primeiro lugar e é muito gratificante saber que pessoas votaram em mim. Ano passado eu fui um dos poucos a assumir o trono presencialmente. Estava no Barra Shopping, dentro de uma vitrine. Não é a mesma coisa que ter a proximidade. O bom do trabalho no trono é ver a alegria das crianças”, disse.



“A nossa vitória neste ano foi por estar vivo e trabalhando, mas foi 50% do trabalho. Não tivemos a liberdade de abraçar as crianças. Todos os papais noéis trabalharam de máscara”, disse. Ainda assim, o Natal de 2021 conseguiu superar o de 2020. No ano passado, apenas cinco papais noéis trabalharam, entre os 30 contratados da Escola de Papai Noel.

