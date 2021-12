Mudanças na circulação de veículos para o Réveillon do Rio são anunciadas no diário oficial - arquivo

Publicado 27/12/2021 12:25

Rio - A Prefeitura do Rio publicou nesta segunda-feira, 27, no Diário Oficial, as mudanças no esquema de transportes para as comemorações do Réveillon. Para desestimular o deslocamento de pessoas na cidade e prevenir aglomerações, a frota de ônibus regulares não receberá reforço e, a partir das 20h do dia 31 de dezembro, os coletivos não poderão circular nos bairros de Copacabana e Leme, na Zona Sul. Ônibus fretados também terão acesso bloqueado ao município a partir do dia 30.



Em Copacabana, principal ponto de comemoração da cidade, haverá 16 minutos de fogos na orla da praia. Apesar disso, o estacionamento será proibido no local a partir das 18h do dia 30, e o trânsito de carros ficará bloqueado a partir das 19h do dia 31. Apenas moradores, hóspedes e trabalhadores poderão ingressar no bairro, até as 22h, mediante apresentação de comprovante de residência, hospedagem ou trabalho. As restrições também valem para veículos de aplicativo.



Estações de metrô não estarão abertas para embarque durante a madrugada do Ano Novo. O transporte estará disponível das 5h às 20h do dia 31, e os ônibus do metrô na superfície circularão entre 5h e 19h. No dia 1º, as estações reabrirão às 7h e seguirão até 23h, enquanto que o ônibus da superfície estará disponível até às 22h30. No dia 31, a transferência entre as linhas 1 e 2 será feita entre Botafogo e Central. Já nos dias 1 e 2 de janeiro, a transferência ocorrerá na Estácio.

Segundo a SuperVia, os trens circularão com a grade regular de sábados, sendo a última partida de Belford Roxo às 19h, Saracuruna às 20h30, Santa Cruz às 21h e Japeri às 21h22. No dia 1º, a operação seguirá a grade horária de domingos. A empresa recomenda que os passageiros programem o trajeto pelo aplicativo da SuperVia ou pelo site.