Vacina contra a Influenza A - Divulgação

Publicado 25/12/2021 22:16 | Atualizado 25/12/2021 22:35

Volta Redonda - O município de Volta Redonda confirmou um óbito por Influenza A. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima, de 35 anos, é uma funcionária pública da rede municipal de saúde.

O exame foi colhido no último dia 22 e a confirmação foi feita ao município neste sábado, dia 25. Outra morte ainda é investigada. A vítima é um homem de 38 anos, morador do bairro Padre Josimo.

Segundo a SMS, “os cuidados já solicitados no dia a dia devem ser redobrados com as festas de fim de ano”, diz a nota.