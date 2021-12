Publicado 24/12/2021 01:19

Volta Redonda - As Unidades Básicas de Saúde (UBSFs) dos bairros Vila Mury e Volta Grande estarão abertas neste fim de semana, dias 25 e 26 de dezembro, em Volta Redonda. As unidades funcionarão, das 07 às 19 horas, para atendimento aos pacientes com sintomas gripais leves.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os pacientes com síndrome gripal, conforme protocolo de atendimento da Secretaria Estadual de Saúde (SES) serão submetidos a o teste de antígeno para covid-19.

Aquelas pessoas que apresentarem complicações e sinais de gravidade serão encaminhados a rede de urgência do município.