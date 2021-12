Dados sobre a covid-19 em Volta Redonda nesta quinta-feira, dia 23 - Reprodução

Publicado 23/12/2021 19:52

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 23, Volta Redonda divulgou mais duas mortes em decorrência da covid-19 no município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um óbito foi no Hospital Regional Zilda Arns, referente ao dia 21/12/2021, e o outro no Hospital São João Batista (HSJB), no dia 10/03/2021.

Ainda de acordo o informativo, a taxa de ocupação na rede pública em leitos clínicos é de 21% e de 15% nos leitos de UTI. Já na rede privada, a taxa de ocupação é de 6% dos leitos clínicos e de 10% em leitos de UTI.