Laboratório contribui na prevenção dos riscos existentes nos processosDivulgação

Publicado 22/12/2021 16:56

Volta Redonda - Cerca de R$ 20 milhões em novas tecnologias foram investidos no Centro de Pesquisas e Inovação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda. Segundo o os dados divulgados nesta quarta-feira, dia 22, nos últimos 5 anos, os investimentos proporcionaram uma inovação tecnológica de produtos e processos da empresa.

Instalado este ano, o Laboratório de Simulação e Realidade Virtual, foi citado como exemplo de iniciativas adotadas pela CSN para modernização do processo. O local permite uma experiência imersiva e colabora na prevenção dos riscos existentes nas aplicações dos produtos ou nas diferentes etapas de fabricação do aço.

Antes, esses testes eram feitos com experimentos em peças reais, mas agora podem ser simulados e apresentados em realidade 3D, permitindo várias aplicações, agilidade na identificação de inconsistências, diminui ou acaba com perdas e desperdícios.

Um dos testes bem-sucedidos foi a redução de espessura das gôndolas de hipermercados. De acordo com o gerente de inovação e tecnologia da Companhia, Daniel Ximenes, disse que sem o novo laboratório, não seria possível fazer essas simulações sem riscos e altos custos.

“Esses macros mercados têm prateleiras de cinco/seis andares. Não são mais aquelas prateleiras da mercearia que você coloca cinco laranjas, dez maçãs. É uma estrutura gigante, nós fizemos aqui e foi possível entender o comportamento no supermercado. Como essa gôndola vai suportar a carga? Será que tem um coeficiente de segurança legal? Respondemos a todas essas questões sem a necessidade de construir uma gôndola física!”, falou Ximenes.

Nos últimos anos, o Centro de Pesquisas e Inovação desenvolveu em Volta Redonda dezenas de novos produtos no segmento de embalagens, automotivos e de aços pré-pintados. O local conta com uma estrutura moderna e é referência no setor de siderurgia do País.