Termo de posse foi assinado nesta terça-feira, dia 21 - Divulgação

Publicado 21/12/2021 16:36

Nesta terça-feira, dia 21, Jari de Oliveira (PSB) tomou posse como Deputado Estadual. Ele assume a cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) depois que o segundo suplente do partido, Rubens Bomtempo, que ocupava o cargo, ter sido empossado no último sábado, dia 18, como prefeito de Petrópolis.

Jari foi convocado devido ao resultado das eleições de 2018, quando teve quase 20 mil votos como candidato a deputado estadual. Para assumir a função, ele teve que solicitar licença à Câmara Municipal de Volta Redonda, onde cumpria seu terceiro mandato como vereador.

O parlamentar irá exercer a função na Alerj no decorrer de três meses, período em que o deputado Renan Ferreirinha, primeiro suplente do partido, que atua como secretário municipal de Educação no Rio de Janeiro, deverá voltar à Alerj para se candidatar em 2022.

Já na Câmara de Vereadores de Volta Redonda, quem irá ocupar a cadeira deixada temporariamente, por Jari, é Raone Ferreira.