Jogador foi artilheiro do Maricá na temporada de 2021 - Divulgação

Publicado 20/12/2021 13:13

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou mais um reforço para o Campeonato Carioca 2022, o atacante Lelê, de 24 anos. O atleta chega com contrato até o final de 2022.

O jogador que foi artilheiro do Maricá na temporada de 2021, com nove gols em 18 jogos, falou sobre a expectativa agora no Voltaço.

“Muito feliz em assinar com o Volta Redonda e chego para somar, com a expectativa muito boa para a temporada 2022. Vou me dedicar ao máximo nos treinamentos no dia a dia, nos jogos, sempre dando meu melhor. Como atacante, meu ponto forte é fazer gols e espero que consiga marcar muitas vezes e ajudar o clube na busca dos seus objetivos”, disse.

O presidente do VRFC, Flávio Horta, também comentou sobre a chegada do atacante.

”O Lelê fez uma grande temporada pelo Maricá, despertou o desejo de muitos clubes, mas conseguimos vencer a concorrência e estamos muito felizes por ele ter acreditado no nosso projeto. É um jovem jogador, de muita qualidade, acompanhamos alguns jogos dele no ano e nos impressionamos bastante. Com certeza chega para agregar bastante ao nosso elenco e irá nos ajudar muito na busca pelos nossos objetivos em 2022”, declarou o presidente do Voltaço.