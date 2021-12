Material apreendido no bairro Volta Grande em VR - Divulgação

Publicado 19/12/2021 17:22

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar apreendeu drogas, armas e outros materiais do tráfico em Volta Redonda. A apreensão ocorreu no sábado, dia 18, no bairro Volta Grande.

Na ação, o seguinte material foi apreendido: uma pistola 9 mm, 10 munições do mesmo calibre, um rifle calibre 38 especial, 242 tabletes de maconha, 60 eppendorfs com pó branco, 163 sacolés com crack, 21 sacolés com crack e maconha, 02 rádios de comunicação, 02 bases de rádios, DVDs piratas e 13 frascos de medicamentos.

Três pessoas foram levadas para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde o caso foi registrado.