Mais dois reforços para o VRFCDivulgação/ VRFC

Publicado 17/12/2021 14:36

Volta Redonda - O Voltaço anunciou outros dois reforços para o Campeonato Carioca de 2022, o meia Tinga, de 31 anos, que estava no Botafogo-PB, e o goleiro Luiz Felipe, de 29 anos, campeão da Copa Rio deste ano pelo Pérolas Negras. O anúncio aconteceu na quinta-feira, dia 16.

Tinga foi revelado pela Ponte Preta, onde conquistou um campeonato do Interior. Já defendeu o Palmeiras, Ceará, Figueirense, Avaí, Joinville-SC, CRB-AL, Santo André-SP, Vila Nova-GO, Santa Cruz-PE, Brusque-SC e Botafogo-PB, último clube antes de acertar com o Esquadrão de Aço.

“Muito feliz em estar vestindo a camisa do Volta Redonda. Chego com muita alegria, muita garra, muita vontade de fazer o meu melhor. Tenho certeza que, junto com meus companheiros, iremos trabalhar muito forte para conquistarmos os nossos objetivos. Vamos para cima”, falou.

O goleiro Luiz Felipe é cria da base do Internacional e passou pelo Sampaio Corrêa-RJ, Friburguense, Itaboraí-RJ, Resende, Potiguar e Pérolas Negras.

“Muito feliz em estar vindo para um grande clube que está cada vez forte no cenário nacional e sempre brigando entre os primeiros colocados no Estadual. O Voltaço tem uma grande estrutura, uma torcida que apoia bastante e vou trabalhar muito forte no dia a dia para representar da melhor forma o Volta Redonda, para que possamos conquistar todos objetivos traçados para este ano de 2022, para que o clube siga crescendo cada vez mais no cenário nacional”, disse.

Ele também comentou um pouco sobre as suas características dentro de campo.

“Sou um goleiro que tem um bom jogo apoiado. Hoje em dia o goleiro precisa participar da criação das jogadas. Também tenho esta característica de pegar pênalti e procuro sempre passar uma segurança para o meu time”, explicou.