Começa nesta quinta-feira, dia 16, a aplicação da dose de reforço da vacina Janssen em VR - Divulgação

Publicado 16/12/2021 09:09

Volta Redonda - Nesta quinta-feira, dia 16, terá início a aplicação da dose de reforço da vacina Janssen, em Volta Redonda. O imunizante será destinado para quem recebeu a primeira dose da vacina há mais de três meses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no município chegaram apenas 700 doses. A aplicação ocorrerá por ordem de chegada. Para mulheres que se vacinaram com a Janssen e que estejam grávidas, a recomendação do Ministério da Saúde é que a dose de reforço seja feita com o imunizante da Pfizer.

A vacina estará disponível em quatro unidades básicas de saúde (UBS e UBSF) dos bairros, das 08h às 16h: Eucaliptal, Jardim Paraíba, Retiro II e Santo Agostinho. No ato da vacinação, é necessário apresentar o cartão vacinal, cartão do SUS e CPF.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, médico sanitarista Carlos Vasconcellos explicou que as pessoas que receberam a 1ª dose da Janssen e fizeram o reforço com outro imunizante, na falta da vacina Janssen, devem aguardar 28 dias após a aplicação da vacina (Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac).