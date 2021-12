Integrantes do MEP-VR - Divulgação

Integrantes do MEP-VR Divulgação

Publicado 15/12/2021 11:04

Volta Redonda - Integrantes do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) realizaram uma visita ao Juiz da 2ª Vara de Família, Marcelo Dias da Silva. A reunião aconteceu na terça-feira, dia 14, no Fórum de Volta Redonda.

O vice-coordenador do MEP-VR, professor no Pré-Vestibular Cidadão, Érique Bacellos e o advogado e conselheiro do Movimento, Luiz Gustavo Cavalcanti, participaram do encontro que buscou reforçar a importância do diálogo com as instituições democráticas.

Durante a reunião, os seguintes temas foram abordados: educação cidadã, tempo de pandemia, esperança, Direitos Humanos, importância da aproximação do judiciário da sociedade; situações de necessidades das pessoas, urgências civilizatórias, entre outros.

A conversa durou cerca de 30 minutos, e o Juiz Marcelo recebeu das mãos dos diretores do MEP, o certificado de agradecimento pela palestra ministrada de forma remota , em março de 2021, para os alunos do Pré-Vestibular Cidadão (PVC).

“Agradeço, e me sinto honrado com a visita e o certificado. Podem contar comigo, o trabalho do MEP é muito importante e tem credibilidade”, falou o Juiz.

Juiz recebeu certificado de agradecimento pela palestra ministrada para os alunos do Pré-Vestibular Cidadão Divulgação

Os integrantes do MEP comentaram e valorizaram a abertura do judiciário no diálogo com a sociedade.

“Confesso, ao sair do gabinete do Dr. Marcelo, tive a nítida impressão do claro reconhecimento ao Movimento, e isto nos anima e nos encoraja para seguirmos no caminho da construção de cidadania participativa na cidade” comentou o vice- coordenador do MEP-VR.