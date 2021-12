Novo reforço do VRFC, volante Bruno Gallo - Divulgação

Publicado 15/12/2021 10:02

Volta Redonda - O Voltaço anunciou nesta terça-feira, dia 14, a contratação do volante Bruno Gallo, de 33 anos. O atleta estava no Palestino, do Chile, chega com contrato até o final de 2022, e já está treinando com o elenco tricolor.

O jogador revelado pelo Vasco da Gama atuou por um grande período no futebol português, defendendo as equipes do Leixões e Vitória FC, onde jogou por três temporadas. Depois voltou ao Brasil e disputou o Campeonato Carioca de 2014 pelo Resende. No mesmo ano, o jogador retornou para o futebol português e jogou pelo Marítimo, sendo repatriado pelo Vasco no ano seguinte.

Bruno Gallo, nos últimos anos, atuou no exterior, e o Palestino, do Chile, foi o último clube antes de acertar com o Volta Redonda Futebol Clube (VRFC).

“Quero agradecer ao Volta Redonda por abrir as portas para minha volta ao Brasil. Estou muito feliz e motivado e espero contribuir para que possamos fazer um grande Campeonato Carioca e chegar o mais longe possível. O Estadual é um campeonato complicado, difícil, mas pelos treinamentos dá para perceber que o grupo está muito motivado e tem tudo para fazer um grande campeonato”, falou.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior comentou sobre a contratação de Bruno Gallo.

“É uma grande contratação, que traz não apenas a grande qualidade técnica, mas também a sua experiência ao nosso elenco. Agradecer ao jogador, que entendeu a realidade do clube e se adaptou a ela para podermos chegar a um acordo”, disse.