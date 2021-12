Ações solidárias em Volta Redonda - Divulgação

Volta Redonda - Iniciativas solidárias marcam este período do ano com a proximidade do Natal e em Volta Redonda foi possível perceber essas ações no último final de semana, dias 11 e 12. A tendência solidária das campanhas envolveu diversos atores sociais. Na região perto da Igreja Santo Antônio, em Niterói, a movimentação ganhou destaque.

No sábado, dia 11, membros do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) doaram alimentos e brinquedos, momentos antes de entrarem para uma reunião. No domingo, dia 12, pela manhã, catequistas e crianças da mesma Comunidade Eclesial Santo Antônio realizaram um drive-thru na Praça para recolher alimentos.

Ações solidárias em Volta Redonda Divulgação Na tradicional Rua do Papai Noel, a Rua São Vicente de Paulo, a visitação é seguida de pedido de doações que também serão encaminhadas à Paróquia Santo Antônio. A coordenadora da Catequese da Comunidade Eclesial Santo Antônio, Cleide Maria falou sobre as ações.

“A formação cristã por meio da catequese carrega uma importância grandiosa para também envolver os pais e responsáveis das crianças na dimensão evangélica da solidariedade aos pobres. Nossa iniciativa, já é a terceira neste formato, e têm envolvidos não só as crianças e responsáveis, mas também diferentes pessoas da sociedade”, esclareceu a catequista ao contabilizar mais de 100 quilos e dezenas de brinquedos recebidos na manhã do domingo, dia 12.

Ações solidárias em Volta Redonda Divulgação Ainda na Praça dos campos esportivos do Grande Aero, ciclistas organizaram a coleta de doações na pracinha próximo ao campo.

“A motivação surgiu, diante do fato, de quando realizamos nosso pedal, e ao passarmos por alguns locais e vemos famílias humildes, pobres, nunca nos negaram água quando pedimos. Ofereciam e com alegria nas suas melhores jarras. Nossa campanha destina-se para essas famílias pobres”, explicou Caue, que junto Alex Oliveira estava de plantão na banca.

Eles adiantaram que têm a intenção fazer pedal solidário dentro dos bairros do município.

“A ideia é ampliar o pedal solidário para dentro dos bairros VR, pedalaríamos 7 km dentro da cidade, assim levaríamos estímulos à outras pessoas”, falou Alex Oliveira.

Ações solidárias em Volta Redonda Divulgação As pessoas envolvidas nas ações destacam que estão entre as motivações: a aproximação do Natal e as urgentes necessidades de pessoas que estão com dificuldades, e até com fome.

“Há uma estrutura de exclusão instalada, precisamos romper a inércia e fazermos alguma coisa, mesmo que seja um gesto pequeno, assim matar a fome das pessoas", disse um professor ao fazer sua doação.