Publicado 12/12/2021 08:00 | Atualizado 12/12/2021 12:17

Volta Redonda - Neste domingo, dia 12, acontecem as finais da Copa Voltaço 2021. Os jogos são realizados no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A primeira partida será do sub-14, entre Flamengo e Fluminense, às 9h. Depois, às 11h, a decisão da categoria sub-13 fica entre Volta Redonda e Botafogo.

A torcida poderá entrar no Raulino de Oliveira. A entrada é 1kg de alimento não perecível. Os jogos também serão transmitidos ao vivo pela VoltaçoTV, o canal do Volta Redonda no YouTube.