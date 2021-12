Publicado 09/12/2021 18:53

Volta Redonda - Um aumento no número de atendimentos de casos suspeitos de gripe foi registrado nas últimas semanas em Volta Redonda. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o aumento ocorreu tanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBS e UBSF) quanto na rede de emergência e urgência da cidade.

De acordo com a SMS, os pacientes com sintomas gripais são testados para covid-19, através de exames de RT-PCR ou antígeno. Se for descartado o diagnóstico do novo coronavírus, a pessoa é orientada sobre o tratamento da Influenza.

Ainda conforme as informações da SMS, no momento, os casos de Influenza superam os de covid-19. Os dados mostram que no Hospital Municipal Dr. Nelson Gonçalves foram registrados “219 atendimentos de síndrome gripal em um único dia. A média anterior era de 10 casos por dia”.

Neste fim de semana, dias 11 e 12, as seguintes unidades básicas de saúde estarão abertas: São Geraldo, Vila Mury, Volta Grande, 249 e Siderlândia, das 7h às 19h.

A secretaria orienta que pacientes com sintomas gripais procurem a unidade básica de saúde mais perto de sua casa, mas de preferência uma das 16 unidades que realizam os testes específicos para identificar e separar pacientes com covid-19: Eucaliptal, São Lucas, Belmonte, Água Limpa II, Roma II, Siderópolis, Retiro I, Açude I, Vila Brasília, Vila Rica/Três Poços, das 08h às 16h.

A vacinação contra gripe está centralizada na UBSF Vila Mury, das 08h às 21h. É preciso apresentar um documento de identidade e a caderneta de vacinação. O Ministério da Saúde suspendeu o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas contra a gripe e covid-19.