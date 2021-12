Vacinação itinerante em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 08/12/2021 08:32

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 08, em Volta Redonda, o bairro Ponte Alta recebe o ‘carro da vacinação’ contra a covid. O horário de atendimento é das 09h às 13h. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o critério de escolha dos bairros leva em consideração as áreas mais extensas territorialmente e localidades mais distantes das unidades de saúde.

O Santa Cruz foi o primeiro bairro atendido pelo carro-volante no dia 1º. No decorrer dos dias já receberam a iniciativa os seguintes locais: Vila Americana, Santa Rita do Zarur, São Luiz e Açude I, II, II e IV.

Confira o cronograma do carro da vacinação:

Quarta-feira, dia 08: Ponte Alta

Quinta-feira, dia 09: Conforto

Sexta-feira, dia 10: Monte Castelo

Sábado, dia 11: Jardim Paraíba

Segunda-feira, dia 13: Água Limpa I

Terça-feira, dia 14: Roma

Quarta-feira, dia 15: Jardim Belvedere

Quinta-feira, dia 16: Água Limpa II

Sexta-feira, dia 17: Siderlândia

A vacinação continua também nos postos nos centros comerciais - shoppings Sider e Park Sul, das 10h às 20h e em todas as 46 unidades de saúde (UBS e UBSF), das 08h às 16h. As unidades que funcionam com horário estendido até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

Público-alvo:

- 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais.

- 2ª dose para os vacinados com a primeira há pelo menos 21 dias.

- 3ª dose para quem tem 50 anos ou mais que recebeu a 2ª dose há pelo menos 3 meses. Quem tem menos de 50 anos, o imunizante será ofertado após 5 meses da 2ª dose.

A SMS informou que na noite da última segunda-feira, dia 06, o município recebeu 11 mil vacinas contra a covid-19.