Um trabalhador morre e outros dois ficam feridos em acidente na CSNDivulgação

Publicado 07/12/2021 18:36 | Atualizado 07/12/2021 22:03

Volta Redonda - Um trabalhador morreu em um acidente no interior da Usina Presidente Vargas, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda, na tarde desta terça-feira, dia 07. Ele era funcionário de uma terceirizada que presta serviço para CSN.

Segundo as informações da empresa, o acidente aconteceu durante uma substituição de uma ponte rolante. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. A CSN emitiu uma nota à imprensa lamentando o ocorrido.

“A CSN lamenta informar o falecimento de um colaborador de uma empresa terceirizada, ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 7, em uma atividade de substituição de uma ponte rolante, na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda (RJ). A CSN prestará toda assistência à família do colaborador. As causas e circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.”

Por volta das 21h20, a assessoria da CSN informou que os dois colaboradores atendidos no Hospital Santa Cecília já tinham sido liberados.

A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense disse estar consternada com o acidente ocorrido na Usina Presidente Vargas (CSN).



“Estamos nos empenhando em acompanhar o trabalho da perícia e vamos exigir que os responsáveis sejam punidos com todo rigor. Não vamos nos acomodar até que o fato seja apurado. Não dá para o trabalhador sair de casa sem a certeza de que vai retornar de forma íntegra para o seio de sua família. Lamentamos a perda da família e, sem dúvida, temos a certeza que toda a família metalúrgica está sentindo essa perda”, disse o presidente Silvio Campos.