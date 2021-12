A ideia de criação de ‘Florestas Urbanas' em Volta Redonda atrai moradores - Divulgação

Publicado 07/12/2021 08:22

Volta Redonda - Ações visando a defesa e recuperação ambiental seguem mobilizando diferentes pessoas, setores educacionais e empresariais de Volta Redonda. Com este objetivo, aproximadamente 70 pessoas, sendo a maioria de jovens, participaram do plantio de árvores no entorno das dependências do Clube dos Funcionários da CSN em Volta Redonda.

A atividade foi realizada no último domingo, dia 05. O coordenador do Projeto Recriar em VR, que foi criado em 2018, Thales Patriota, explicou sobre a importância da iniciativa.

“Estamos numa área urbana da cidade, próximo da Floresta da Cicuta, do Rio Brandãozinho, o Cachoeirinha, local muito significativo historicamente para a cidade, e claro para a população em geral. O local que mistura o que é a floresta, e a parte mais urbanizada da cidade (a Vila-usina), daí a importância da proteção e preservação da área. A iniciativa do plantio de mais de 60 árvores, aponta para criação de espaços de ‘Florestas Urbanas’ na cidade, espaços para oxigenar a captura de CO2, fortalecer a biodiversidade, fatores que proporcionam benefícios e qualidade de vida à população”, falou.

O diretor do Clube dos Funcionários, Fausto Ferreira Junior, disse que as movimentações socioambientais do clube, teve início com o professor Roberto Guião, com a criação do Centro Educacional ‘Dr. Catador.

“O Clube abraçou a ideia, e três anos depois temos hoje um espaço que é a contrapartida para a sociedade, aqui recebemos às escolas, estagiários das universidades, para desenvolverem trabalhos ambientais em parceria com Dr. Catador. O Clube hoje é um modelo de ‘Floresta Urbana’, bem encravada no coração da cidade, já incrementamos o plantio de árvores nativas, estamos hoje reforçando o trabalho com o plantio de mais 60 árvores. A ideia é levar para outros espaços da cidade”, comentou Fausto.

A jovem ligada ao Projeto Recriar, Katila Saldino, falou da sua alegria de estar pela terceira vez em uma atividade com esse objetivo.

“A oportunidade de sentir que posso fazer a diferença para minha comunidade e para o mundo, embora pareça pequena, me faz sentir muito bem. Acredito que uma cidade como a nossa, tão poluída, precisa provocar em todos a necessidade de fazer mudar esta realidade”, disse Katila.

A ideia de criação de ‘Florestas Urbanas' em Volta Redonda atrai moradores Divulgação A atividade socioambiental foi promovida pelos Projetos - Recriar e Tempo de Plantar, com apoio do Clube dos Funcionários, do Centro Educacional Dr. Catador, de uma empresa de Paisagismo, uma empresa de Construção Civil, do Projeto Água Viva e da SMMA.