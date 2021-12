Vacinação contra covid em VR - Divulgação

Publicado 05/12/2021 23:21

Volta Redonda - A imunização contra a covid-19 segue nesta segunda-feira, dia 06, em Volta Redonda. A aplicação estará disponível em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h; sendo que os postos na 249, São Geraldo, São João, Vila Mury e Volta Grande ficam abertos até 21h; e no Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude, Santo Agostinho e Santa Cruz, até as 18h.

Confira o cronograma nas unidades de saúde:

- 1ª dose em pessoas com 12 anos ou mais;

- 2ª dose da CoronaVac ou Pfizer em pessoas de todas as idades vacinadas com a 1ª dose até 15 de novembro de 2021; e AstraZeneca para pessoas de todas as idades que foram imunizadas com a 1ª dose até 08 de novembro de 2021;

- 3ª dose em pessoas com idade acima dos 18 anos que tomaram a segunda dose até 14 de julho de 2021; pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde ou com comorbidades imunizados com a 2ª dose há, pelo menos, três meses; ou imunossuprimidos vacinados com a 2ª dose até 08 de novembro de 2021.

A vacinação também será realizada através do “carro da vacina", no bairro São Luiz, das 9h às 13h. E também em postos no Sider Shopping, na Vila Santa Cecília e Shopping Park Sul, no São Geraldo, das 10h às 20h. No carro da vacinação e nos dois shoppings estarão disponíveis:

- 1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais;

- 2ª dose para pessoas que tenham no mínimo 21 dias da 1ª dose; 3ª dose para pessoas com 50 anos ou mais que receberam a segunda dose há, pelo menos, três meses; e abaixo dos 50 anos após cinco meses da 2ª dose.