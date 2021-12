Confira o horário do comércio neste mês de dezembro em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 03/12/2021 10:02

Volta Redonda - O comércio de Volta Redonda já iniciou o horário especial de atendimento para este mês de dezembro. A informação foi divulgada pelo Sindicato do Comércio Varejista da cidade (Sicomércio-VR).

O horário sugerido para esta primeira semana do mês é o seguinte: 8h30min até 19 horas. Nas próximas semanas, pode estender até 22 horas, sendo que, aos sábados, será até 18h, e aos domingos, das 10h às 17h. Já nos dias 24 e 31, o comércio pode abrir até 18h30min.

O presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos comentou sobre a ampliação do horário para atender os consumidores.

“Já é tradição o comércio abrir com horário ampliado, em dezembro. Os consumidores já esperam por essa flexibilização, porque muitos trabalham até 18 horas e precisam fazer as compras depois desse horário. Para os lojistas, também é uma oportunidade de vender mais atendendo um número maior de clientes. Com a pandemia, também contribui para evitar aglomerações, porque o consumidor vai ter mais tempo para comprar e optar pelo horário que se encaixar na sua necessidade”, falou.

Confira os horários:

Comércio lojista

1ª semana (01 a 03) das 8h30min às 19h

2ª semana (06 a 10) das 8h30min às 20h

3ª semana (13 a 17) das 8h30min às 22h

4ª semana (20 a 23) das 8h30min às 22h

Sábados (04, 11 e 18) das 8h30min às 18h

Domingos (05, 12,19) das 10h00 às 16h

Dia 24 e 31 das 8h30 às 18h30min

Supermercados

Domingos (05, 12, 19, 26) das 8h às 20h

Dias 24 e 31 das 8h às 20h

Ainda de acordo com o Sindicato, os Shoppings possuem horário diferenciado e o funcionamento fica a critério de cada empresa. Mas será preciso respeitar as regras da Convenção Coletiva de Trabalho.