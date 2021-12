A regência do espetáculo é da maestrina Sarah Higino - Divulgação

Publicado 01/12/2021 10:50

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 1º, a Orquestra de Cordas de Volta Redonda participa de Concerto Natalino da Academia Brasileira de Letras. A apresentação será para colaboradores da instituição e acontecerá às 15h30.

O evento será transmitido via Zoom e através de um telão instalado no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, na sede da ABL, no Centro do Rio de Janeiro.

A regência do espetáculo será da maestrina Sarah Higino, que já coordenou o Projeto Volta Redonda Cidade da Música. Segundo Sarah, o convite para participar do evento veio através do presidente da ABL, Marco Lucchesi, que encerra seu quarto mandato à frente da instituição neste mês.

“Este não é o nosso primeiro contato com a academia. Fiz uma apresentação no espaço, há alguns anos, com a violinista Constanza Almeida Prado. E a Orquestra de Cordas participou da série ‘Música de Câmara’ da ABL, em 2018, primeiro mandato do presidente Marco Lucchesi”, lembrou Sarah Higino.

Marco Lucchesi é um premiado poeta, escritor, romancista, ensaísta, tradutor e esperantista brasileiro, sétimo ocupante da cadeira nº 15 da Academia Brasileira de Letras.

A maestrina também falou que o concerto foi gravado na sede do ‘Cidade da Música’, que fica no bairro Vila Mury, em Volta Redonda e teve a produção audiovisual contratada pela ABL. Sarah Higino ainda comentou como será o repertório da apresentação.

“São músicas que estão na memória da maioria das pessoas. Fechamos o repertório pensando no público heterogêneo que vai acompanhar a apresentação”, explicou a maestrina.

O presidente da ABL, Marco Lucchesi, destacou a qualidade do trabalho da maestrina de Volta Redonda. Pontuou sobre a técnica e a sensibilidade de Sarah Higino na condução dos espetáculos musicais.

“E mais do que isso, Sarah é uma pedagoga no campo da música”, ressaltou.

O projeto Volta Redonda Cidade da Música foi idealizado e implantado há 46 anos pelo professor e maestro Nicolau Martins de Oliveira. E teve a coordenação da maestrina Sarah Higino e do maestro José Sérgio Torres da Rocha. Além da Orquestra de Cordas, o projeto conta com a Banda de Concerto, Banda de Metais, Orquestra de Violinos, Orquestra de Violoncelos e Contrabaixos, Coro Infanto-Juvenil e Coro Misto.