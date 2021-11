Decisão por cancelamento de eventos foi divulgada nesta terça-feira, dia 30 - Divulgação

Publicado 30/11/2021 14:38

Volta Redonda - O município de Volta Redonda cancelou oficialmente a programação do Réveillon e do Carnaval. O evento “Rua de Compras” também não será realizado neste ano na cidade, o projeto deve retornar a partir de maio de 2022, caso isso seja possível, com sorteio de datas entre os principais centros comerciais de Volta Redonda, informou a prefeitura.

A decisão dos cancelamentos dos eventos foi divulgada nesta terça-feira, dia 30. Uma reunião foi realizada na segunda-feira, dia 29, no gabinete do Prefeito Antonio Francisco Neto para tratar sobre os assuntos. A definição contou com a concordância de representantes dos setores comerciais e empresariais da cidade.

As festas que forem realizadas pela iniciativa privada deverão seguir as regras sanitárias vigentes no período, conforme informou a prefeitura. Ainda segundo a nota divulgada pelo governo municipal “todas estas decisões são motivadas pela pandemia da Covid-19, que ainda segue infectando e vitimando pessoas em todo o país”, diz o texto.