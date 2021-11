Agentes da 93ª DP prendem integrantes de quadrilha que aplicava golpe em venda de tinta - Divulgação

Publicado 30/11/2021 13:27

Volta Redonda - Dois integrantes de uma quadrilha que aplicava o “golpe da tinta" em pessoas na Região Sul Fluminense foram presos em uma ação envolvendo agentes da 93ª Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A prisão aconteceu no domingo, dia 28, no km 287, no Posto da PRF, na Rodovia Presidente Dutra.

Segundo as investigações, o golpe acontecia quando os suspeitos iam até as casas das vítimas e ofereciam latas de tinta com preços bem inferiores aos praticados no mercado, mas o material era falsificado. No momento de passar o cartão para o pagamento, os golpistas alteravam o valor na máquina de cartão de crédito, e tiravam dez vezes mais do que havia combinado.

Conforme informou a polícia, os golpistas, através dos ganhos com a prática criminosa, ostentavam vidas luxuosas no Rio de Janeiro e na Região dos Lagos.

Ainda de acordo com os policiais, o grupo oriundo de Mogi das Cruzes alugava veículos na cidade de São Paulo e se deslocavam para o Sul Fluminense. Diante desta informação, com o apoio da PRF, os golpistas foram presos em flagrante com latas de tintas dentro do veículo e confessaram fazer parte do grupo. Eles foram autuados por associação criminosa, receptação e concurso material.

Um detalhe também chamou a atenção dos policiais, eles encontram um cartão bancário usado para receber o dinheiro obtido com a prática criminosa. No lugar do nome do correntista, estava escrito "O golpe tá aí".