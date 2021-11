Volta Redonda

Covid-19: Volta Redonda terá dois pontos de vacinação neste domingo, dia 28

Imunização será realizada na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e também no Ginásio Municipal do Skate, no bairro Jardim Tiradentes

Publicado 27/11/2021 10:23 | Atualizado há 2 dias