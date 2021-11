Livro sobre Dom Waldyr Calheiros será lançado em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 27/11/2021 19:28

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 30, acontecerá o lançamento do livro "Waldyr Calheiros, Dom e Profecia: entre o Báculo, Estrelas, o Aço e a Botina". A data, que marca 8 anos da morte de Dom Waldyr, foi escolhida pelo dois historiadores cristãos, professores, Hugo Leonardo Pereira Borba e Luiz Henrique de Castro Silva.

O lançamento será realizado no Memorial Zumbi dos Palmares, no bairro Vila Santa Cecília, às 19h. Segundo o professor Hugo Leonardo, a escolha do local assegura a abertura defendida por Dom Waldyr.

“O local público e aberto quer sinalizar a abertura de Dom Waldyr e também ensejar a dimensão plural do seu pastoreio nas diversidades”, disse Hugo.

O professor Luiz Henrique, comentou que o livro foi construído por várias mãos e que no próprio título estão as marcas da ação plural de Dom Waldyr.

“Tentamos a partir do título traçar toda trajetória de Dom Waldyr. A relação profética que ele estabeleceu na Diocese, a partir de uma formulação pretendida pelo Concílio Vaticano II e a Conferência dos Bispos da América Latina em Medellín, em 1968 (báculo); a resistência à ditadura militar na região do Sul Fluminense (estrelas); a questão da exploração dos trabalhadores dentro do processo fabril representado pela CSN (aço) e a proximidade que ele teve com os operários e suas lutas por direitos e dignidade (botina), fato que o tornou conhecido como bispos dos operários, conferido pelos bispos da CNBB”, ressaltou Luiz Henrique.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), com os pesquisadores Célia Maria Leite Costa, Dulce Chaves Pandolfi e Kenneth Serbim, publicaram em 2001 o livro: “O Bispo de Volta Redonda”, editora FGV. Em 2017, o Professor Luiz Fernando Mangea da Silva, publicou o livro: “Resistência e Compaixão - Catolicismo Social de Dom Waldyr Calheiros de Novaes'', editora Paco Editorial.