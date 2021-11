Praça Brasil e Ginásio Municipal do Skate serão pontos de vacinação neste domingo, dia 28, em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 27/11/2021 10:23

Volta Redonda - Neste domingo, dia 28, Volta Redonda realiza vacinação contra covid-19 em dois pontos da cidade: na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e no Ginásio Municipal do Skate, no bairro Jardim Tiradentes.

A aplicação das doses ocorrerá das 08h às 13h, na Praça Brasil, e contará com o apoio dos participantes do Clube de Antiguidades Automotivas e integrantes dos Falcões de Aço Moto Club. Haverá exposição de veículos antigos e motocicletas.

Já no Ginásio Municipal do Skate, a imunização acontecerá das 09h às 19h, em paralelo ao campeonato de skate ‘Roots Boards em Chile’

Segundo a programação, nos dois locais haverá aplicação de 1ª, 2ª e 3ª doses para a população. Confira o público-alvo:

1ª dose: pessoas a partir de 12 anos;

2ª dose: para aqueles que foram vacinados com Pfizer ou CoronaVac até dia 07/11 (intervalo de 21 dias) e AstraZeneca até dia 31/10 (intervalo de 28 dias);

3ª dose: para pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a 2ª dose até 04/07. Pessoas acima de 50 anos, profissionais de saúde, e pessoas com comorbidades (de qualquer faixa etária) podem receber a 3ª dose, a partir de três meses após aplicação da segunda dose. O intervalo para imunossuprimidos é de 28 dias depois da segunda dose.

No ato da imunização, as pessoas devem levar o cartão de vacinação. Quem ainda não recebeu a primeira dose deve apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.