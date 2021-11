A temporada 2022 começou para o Volta Redonda Futebol Clube - Divulgação

A temporada 2022 começou para o Volta Redonda Futebol ClubeDivulgação

Publicado 26/11/2021 09:35

Volta Redonda - O elenco do Voltaço se reapresentou nesta semana e iniciou a pré-temporada para o Campeonato Carioca 2022. Dos jogadores que disputaram a Série C deste ano, 13 atletas se reapresentaram, na terça-feira, dia 23.

O zagueiro Dilsinho e do volante Muniz tiveram os seus contratos renovados com o Esquadrão de Aço por mais uma temporada, como explicou o gerente de futebol do Voltaço, Zada.

“Neste primeiro momento, estamos com um grupo reduzido de jogadores, mas novos atletas irão chegar nos próximos dias. Chegamos a um acordo com o Dilsinho e com o Muniz, que foram muito bem na reta final da Série C e irão permanecer no clube. Temos mais alguns jogadores que terminaram o contrato e estamos conversando para renovar. Nesta última temporada tivemos muitos atletas da base jogando pelo primeiro ano no profissional e tenho certeza que neste próximo ano eles irão entregar muito mais”, disse.

O gerente de futebol do Esquadrão de Aço (VRFC) também falou sobre a expectativa para a nova temporada.

“Faltam cerca de dois meses para o início do Campeonato Carioca, com isso saímos na frente nesta preparação. Agora é fazer uma forte pré-temporada, com muito comprometimento de todos, para chegarmos o mais próximo de 100% na estreia diante do Vasco”, falou.