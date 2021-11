Metalúrgico é preso por furto de cobre na CSN em Volta Redonda - Divulgação

Metalúrgico é preso por furto de cobre na CSN em Volta RedondaDivulgação

Publicado 24/11/2021 10:39

Volta Redonda - Um metalúrgico da CSN (Companhia de Siderúrgica Nacional) foi preso em flagrante quando tentava sair da Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, com cobre furtado da empresa. Ele foi detido na terça-feira, dia 23.

Segundo a ocorrência registrada na Polícia Militar, os seguranças patrimoniais flagraram o homem, de 49 anos, quando ele deixava o local com o produto enrolado em uma camisa que carregava no ombro.

Ainda segundo as informações, o indivíduo tentou fugir, mas ao ser localizado, levou os agentes até o seu veículo, onde estavam 6,5 quilos de cobre. O homem contou que ganhava cerca de R$ 500 por mês com a venda do material, sendo R$ 20 o quilo.

Conforme relatado pelo metalúrgico, o produto era vendido para uma empresa de sucata, na Ponte Alta. Os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram até o local e encontraram a responsável que foi encaminhada para a 93ª Delegacia de Polícia. Ela vai responder em liberdade por receptação.