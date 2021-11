Bombeiros são acionados para controlar princípio de incêndio em restaurante em VR - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 23/11/2021 17:32

Volta Redonda - Um princípio de incêndio foi registrado nesta terça-feira, dia 23, em um restaurante em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e segundo as informações as chamas foram controladas e não houve feridos.

De acordo com relatos de testemunhas, no local era possível sentir um cheiro de fiação queimada. A causa do incêndio não foi informada até o momento desta publicação.