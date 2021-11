Cerca de 40 jovens participarão das gravações - Divulgação

Cerca de 40 jovens participarão das gravaçõesDivulgação

Publicado 22/11/2021 09:33

Volta Redonda - A Orquestra de Cordas de Volta Redonda, que faz parte do projeto ‘Volta Redonda Cidade da Música’, irá participar de apresentações para dois programas da EBC (Empresa Brasil de Comunicação).

Cerca de 40 jovens das escolas da secretaria de Educação e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) estarão envolvidos neste mês de novembro nas gravações nos estúdios da EBC, no Rio de Janeiro.

As apresentações serão exibidas ainda neste ano, nos programas ‘Partituras’, da TV Brasil, e ‘Plateia’, da Rádio MEC FM. A regente Sarah Higino, que é professora do projeto e estará à frente da orquestra durante as gravações comentou sobre a participação.

“O convite partiu da direção da TV Brasil, dado o reconhecimento do trabalho sério que é realizado em Volta Redonda e que já é exportado para o mundo. Estamos nos preparando desde outubro para esse concerto”, falou.

Ainda segundo Sarah, durante o programa haverá uma homenagem ao compositor argentino Astor Piazzolla, já que neste mês são comemorados 100 anos do nascimento do compositor, que teve influência na música contemporânea. Uma seleção de tangos será apresentada: Fracanapa; Melodia em lá menor; A morte do Anjo; Bando; Fuga e Mistério.

Dentro do programa estão também duas peças brasileiras: Adágio para Cordas, de Alberto Nepomuceno; e Brasiliana, de autoria do compositor modernista Edino Krieger, que será apresentada com um solo da violista Reneide Gonçalves Simões, que é membro da Orquestra Sinfônica Nacional e professora do projeto Volta Redonda Cidade da Música.

A gravação contará ainda com apresentação das obras ‘Divertimento 1’, de Leo Weiner, e ‘2 miniaturas espanholas’, de Joaquim Rodrigo.