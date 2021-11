Audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Volta Redonda para debater sobre a situação do Transporte Público na cidade - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 21/11/2021 23:07

Volta Redonda - A Associação de Moradores e Amigos do Bairro Açude (AMABA) em Volta Redonda disponibilizou um abaixo-assinado onde solicita melhorias do transporte público para a localidade. Os moradores reclamam de atrasos no horário dos ônibus, veículos sucateados, além da diminuição de carros para os moradores.

Esse tipo de reclamação tem sido recorrente, não só dos moradores do bairro Açude, mas da população da cidade de forma geral. Os relatos mostram atraso nos horários dos ônibus e ainda veículos que quebram no decorrer do trajeto.

“No bairro São Luiz está uma vergonha! A empresa renovou a frota com ônibus velhos”, disse um morador através da rede social.

“Santa Rita do Zarur só Deus nos finais de semana. E feriado então é um para os dois bairros. Uma vergonha”, falou uma moradora.

Na noite da última quarta-feira, dia 17, um audiência pública foi realizada na Câmara Municipal para debater sobre a situação do Transporte Público e as medidas necessárias para sua melhoria no município. Na sessão, não houve representante das empresas de ônibus e o governo municipal foi representado pelo secretário Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Paulo Barenco.

Durante a sessão, alguns representantes de bairros falaram como é a situação de quem depende de ônibus na cidade. Paulo Barenco comentou o que ocorre, mas não definiu o que será feito para mudar a situação.