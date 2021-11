Publicado 19/11/2021 09:16

Volta Redonda - O Voltaço irá enfrentar o Vasco da Gama na estreia do Campeonato Carioca de 2022. O jogo, que ainda não tem data definida, acontecerá no Estádio Raulino de Oliveira.

O sorteio da primeira rodada da competição aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 18, durante arbitral na sede da Fferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

De acordo com o regulamento, todos os 12 times irão se enfrentar em turno único. Sendo que os quatro primeiros colocados vão para a semifinal do Estadual e do 5° ao oitavo, se classificam para a disputa da Taça Rio.