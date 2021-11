Câmera de segurança flagrou o momento em que os dois homens abandonam o veículo parado na via - Reprodução/ Redes Sociais

Câmera de segurança flagrou o momento em que os dois homens abandonam o veículo parado na viaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 18/11/2021 08:07

Volta Redonda - Agentes da 93ª Delegacia de Polícia Civil prenderam o segundo suspeito de envolvimento na morte do dentista Marco Aurélio Zanoto, de 28 anos, em Volta Redonda. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira, dia 17.

O suspeito, de 19 anos, foi localizado no bairro São Geraldo, na Rua Crispim de Assis Pereira. De acordo com as informações da Polícia Civil, o indivíduo já havia se apresentado na Delegacia, porém não havia mandado de prisão expedido contra ele e foi liberado. Mas nesta quarta-feira, os policiais de posse do mandado, conseguiram encontrá-lo novamente e efetuar a prisão.

O crime aconteceu no dia 10 de novembro. Marco Aurélio, de 28 anos, foi encontrado morto dentro de sua casa, no bairro Conforto. Ele foi assassinado com golpes de tesoura.