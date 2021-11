Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois homens abandonam o veículo parado na via - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 11/11/2021 09:38

Volta Redonda - A Polícia Civil prendeu na noite de quarta-feira, dia 10, um homem suspeito de envolvimento no assassinato de Marco Aurélio Zanotto, de 28 anos. A vítima foi morta em sua casa, a golpes de tesoura, na tarde de quarta-feira, dia 10.

Um dos suspeitos do crime foi localizado perto do Edifício Redondo, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O homem detido seria um dos indivíduos que aparece em imagens de segurança de uma câmera na Rua 209, no Conforto. No vídeo, é possível ver dois homens saindo e abandonando o veículo parado na via.

O suspeito detido foi levado para 93ª DP (Delegacia de Polícia) e confessou o crime. Ainda segundo as informações policiais, o preso disse que o assassinato aconteceu após um desentendimento durante uma relação sexual que a vítima e o homem estavam mantendo. O outro envolvido no crime não havia sido preso até o momento desta publicação.