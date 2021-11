Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, esteve no Restaurante Popular - Divulgação

Publicado 10/11/2021 16:43 | Atualizado 10/11/2021 16:44

Volta Redonda - O Estado irá assumir a gestão do Restaurante Popular de Volta Redonda. Os ajustes para cessão do controle do local tiveram início há cerca de um mês, mas a confirmação aconteceu em recente visita do governador Cláudio Castro à região serrana.

Com esta medida, segundo as informações do governo municipal, o Restaurante Popular vai ampliar o número de refeições servidas e oferecer comida a um valor mais em conta para população.

A unidade terá capacidade de ofertar até 500 cafés da manhã por dia, ao preço de R$ 0,50 centavos. Também serão servidos até mil almoços por R$ 1,00. A cessão do controle do Restaurante Popular ficará a cargo do Secretário Municipal de Ação Comunitária (SMAC), Munir Francisco, que vinha gerindo a unidade.

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, visitou recentemente a unidade do Restaurante Popular e preparou um estudo para inclusão ao projeto do estado.

Matheus Quintal ainda falou sobre a instalação do projeto “Café do Trabalhador” que vai funcionar em outro local diferente do restaurante e irá oferecer café da manhã por R$ 0,50.

“O governador Cláudio Castro já confirmou a inclusão de Volta Redonda neste projeto e já vamos preparar tudo”, disse.