Cronograma de vacinação contra covid-19 em VR - Reprodução

Cronograma de vacinação contra covid-19 em VRReprodução

Publicado 09/11/2021 22:43

Volta Redonda - A vacinação contra covid-19 segue em todas as 46 Unidades Básicas de Saúde de Volta Redonda nesta quarta-feira, dia 10. O horário de atendimento será das 08h às 16h, sendo que onze unidades funcionam com horário estendido.

Terceira dose:

No ato da vacinação, é necessário apresentar o cartão de vacinação covid-19:

- Pessoas com 50 anos ou mais vacinadas com duas doses até o dia 15/08/2021;

- Pessoas com comorbidades acima de 40 anos vacinadas com as duas doses até maio;

- Profissionais de saúde de 18 a 59 anos, vacinados com as duas doses até maio. Estudantes da área de saúde em estágio em ambiente hospitalar devem apresentar um documento que comprove atuação na área e o cartão de vacinação covid-19;

- Imunossuprimidos graves vacinados com a segunda dose até setembro.



Segunda dose:

- Pessoas que receberam a primeira dose até 20 de outubro.



Primeira dose:

- Repescagem para pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a vacina. Os documentos necessários são identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Unidades de saúde com atendimento até as 18h: Siderlandia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude, Santo Agostinho e Santa Cruz . E até as 21h, 249, São Geraldo, São João, Vila Mury e Volta Grande.