Programação de vacina contra covid em VR nesta 2ª feira, dia 08Reprodução

Publicado 08/11/2021 10:14

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 08, a aplicação de vacinas contra covid-19 continua em Volta Redonda em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 08h às 16h. Com horário estendido funcionam onze unidades: até as 21h: São João, São Geraldo, 249, Vila Mury e Volta Grande. E até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Santo Agostinho, Açude I e Santa Cruz.

Consta na programação repescagem para pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose. No ato da vacinação, é necessário apresentar identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. Já a segunda dose será aplicada em vacinados com a primeira dose até 18 de outubro. A pessoa deve levar o cartão de vacinação covid-19.

A terceira dose estará disponível para pessoas com 50 anos ou mais que tenha recebido as duas doses de vacina até o dia 15 de agosto de 2021. Pessoas com comorbidades acima de 40 anos vacinados com a segunda dose há mais de 6 meses (até maio de 2021).

Imunodeprimidas graves vacinadas com a segunda dose até setembro de 2021. Em todos os casos, é necessário apresentar o cartão de vacinação covid-19.

A dose de reforço ainda será destinada para profissionais de saúde, de 18 a 59 anos, que tenham recebido a segunda dose até maio. Os profissionais e estagiários devem apresentar um documento que comprove atuação na área e o cartão de vacinação covid-19.