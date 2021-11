Ação da PM apreende material do tráfico de drogas em VR - Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 07/11/2021 13:12

Volta Redonda - Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas em Volta Redonda. Ele foi detido na Rua Seis, Servidão Três, no bairro Vale Verde. A prisão ocorreu na última sexta-feira, dia 05, durante uma ação da PM para reprimir o tráfico de drogas.

Com a aproximação dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), vários indivíduos fugiram. Os policiais se dividiram para tentar abordar os suspeitos e viram quando um dos homens jogou uma sacola plástica no chão e dentro estava o material o seguinte material: 315 sacolés de cocaína e 18 sacolés de maconha.

Ainda segundo a PM, o homem e todo o material apreendido foram levados para a 93ª DP, onde o caso foi registrado.