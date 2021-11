Material apreendido no Santo Agostinho em VR - Divulgação/ Polícia Militar

Publicado 04/11/2021 21:14

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam armas e drogas no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A ação ocorreu nesta quinta-feira, dia 04.

A apreensão foi feita durante o policiamento na localidade quando os agentes observaram dois suspeitos. Os indivíduos ao perceberem a movimentação dos policiais fugiram pela servidão Minas Gerais.

Após buscas pelo local, o seguinte material foi encontrado: 01 pistola calibre 9mm, 01 carregador com 10 munições intactas calibre 9mm, 01 arma de fogo de fabricação artesanal calibre 380, com um carregador e 7 munições intactas do mesmo calibre.

Todo material foi levado para a 93ª DP (Delegacia de Polícia), onde o caso foi registrado.