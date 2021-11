Cronograma de vacinação contra covid-19 nesta quinta-feira, dia 04, em VR - Divulgação

Publicado 04/11/2021 09:08

Volta Redonda - A vacinação contra covid continua nesta quinta-feira, dia 04, em Volta Redonda. A aplicação das doses acontece em todas as Unidades de Saúde, das 08h às 16.

Confira a programação:



1ª dose - Repescagem para pessoas acima de 12 anos.



2ª dose - AstraZeneca para vacinados com a 1ª dose até agosto. Pfizer para quem tomou a primeira dose até setembro. CoronaVac para imunizados com a primeira dose até 14/10/2021.



3ª dose - Profissionais de saúde, de 18 a 59 anos, que tenham recebido 2° dose até abril. Os profissionais e os estagiários devem apresentar um documento que comprove atuação na área e o cartão de vacinação Covid-19. Pessoas de 60 a 79 anos vacinadas com duas doses até junho. Idosos com 80 anos ou mais vacinados com a 2° dose até julho.